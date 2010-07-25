Юрист удаленный, свободный график

Юридические услугиЗакрыт3 заявки365 просмотров
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I. Объявляется набор на вакантные должности:

- Юрист (новая фирма, новый сегмент рынка, работа и документация немного);

II. Требования к кандидатам:

- наличие высшего профильного образования;

- наличие практического опыта работы в качестве юриста;

- знание и практический опыт работы с юридической документации;

- знание и практический опыт работы с программами для офиса;

- скоростной домашний доступ в интернет;

- возможности общения в аудио чат;

III. Обязанности:

- Юридическая поддержка деятельности предприятия в целях обеспечения максимального уровня правовой безопасности;

- Представление и защита законных интересов предприятия в судебных инстанциях;

- Внесудебное разрешение споров и взаимодействие с внутренними и внешними клиентами по правовым вопросам;

- Разработка, анализ и экспертиза договоров, внутренних актов, деловых писем, юридических заключений;

- Взаимодействие с компаниями, предоставляющими юридические услуги;

- Документальное обеспечение проведения собраний и заседаний;

- Отслеживание изменений в законодательстве, затрагивающем деятельность компании;

III. Оплата проектная по результатам собеседования и тестов (свободный график, удаленная работа через интернет).

V. Оставьте заявку или дополнительно можете заполнять анкету относительно работы на сайте:

http://ournet.biz/ru/formy/kariera/index.html

13 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
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