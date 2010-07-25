Юрист удаленный, свободный график

Требования: Рассматриваются кандидаты с группой инвалидности. Опыт работы в торгово производственной компании от 3 х лет; опыт работы с договорами; успешный опыт ведения дел в арбитраже; наличие рекомендаций с предыдущих мест работы. Не рассматриваются кандидаты не ...
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I. Объявляется набор на вакантные должности:
- Юрист (новая фирма, новый сегмент рынка, работа и документация немного);
II. Требования к кандидатам:
- наличие высшего профильного образования;
- наличие практического опыта работы в качестве юриста;
- знание и практический опыт работы с юридической документации;
- знание и практический опыт работы с программами для офиса;
- скоростной домашний доступ в интернет;
- возможности общения в аудио чат;
III. Обязанности:
- Юридическая поддержка деятельности предприятия в целях обеспечения максимального уровня правовой безопасности;
- Представление и защита законных интересов предприятия в судебных инстанциях;
- Внесудебное разрешение споров и взаимодействие с внутренними и внешними клиентами по правовым вопросам;
- Разработка, анализ и экспертиза договоров, внутренних актов, деловых писем, юридических заключений;
- Взаимодействие с компаниями, предоставляющими юридические услуги;
- Документальное обеспечение проведения собраний и заседаний;
- Отслеживание изменений в законодательстве, затрагивающем деятельность компании;
III. Оплата проектная по результатам собеседования и тестов (свободный график, удаленная работа через интернет).
V. Оставьте заявку или дополнительно можете заполнять анкету относительно работы на сайте:
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