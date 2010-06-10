Требования: Рассматриваются кандидаты с группой инвалидности. Опыт работы в торгово производственной компании от 3 х лет; опыт работы с договорами; успешный опыт ведения дел в арбитраже; наличие рекомендаций с предыдущих мест работы.

Не рассматриваются кандидаты не имеющие опыта работы в торговле.

Москва, м. Коньково или Юго-Западная

Обязанности:

Промышленное производство и торговля светотехнических изделий.

Частичная занятость 4 ч в день консультирование на территории работадателя по вопросам договорного, трудового и т.п. права; оформление документов, требующих юридической экспертизы; юридическая поддержка торговой деятельности предприятия.

Условия 25000 руб.Гросс.