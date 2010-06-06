Юрист из Минска

Для разовой работы по составлению договоров нужен человек, владеющий юридической практикой. Область составления Договоров: IT-деятельность, услуги веб-разработки (создание сайтов, продвижение сайтов, поддержка сайтов, создание логотипов и фирменного стиля, копирайтинг): договора с Заказчиками и Сотрудниками. - Богатый опыт ...
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Добрый день! Время от времени нужны консультации юриста по белорусскому законодательству. В частности по вопросам коммерческой деятельности. Личку читаю. Сразу выставляйте стоимость работ. Возможен бартер :)
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