Приглашаю разработчика PHP+MySQL

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для постоянной удалённой работы требуется разработчик PHP+MySQL. Необходима способность быстро разобраться в чужом коде (CMS – самописная, код плохой). Желателен опыт:

- работы с сайтами, взаимодействующие со сторонними сервисами через их API;

- работы с Redmine, TrackStudio или аналогичными системами.

В отклике обязательно укажите ссылки на проекты, в которых принимали участие, и опишите свой личный вклад в них. Оплата строго почасовая, присылайте желаемую ставку.

Возможные варианты оплаты: электронные деньги или банковский перевод.

PHPMySQL
13 лет назад
Neformator
Максим 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Начинающий программист на Drupal

    Мы не студия а частная компания, для своих проектов Требуется Начинающий программист на Drupal опыт программирования обязателен, опыт создания сайтов обязателен. Работа как в команде так и самостоятельно, знание темизации, API ася четыре шесть три три два пять ...

    Drupal
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист на удаленку

    PHP программист, удаленно. Нужно довести до ума начатый проект. Проект на mediawiki+postgresql. Есть ряд заданий по улучшению функционала. Оплата поэтапно по договоренности. Работы на 1-2 месяца. Критично иметь скайп с микрофоном и быть в онлайне в течении дня по МСК. Оплата порядка ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для разработки и запуска сайта

    Предлагаем удаленную работу программистам над основной функциональностью нового перспективного проекта в русле современных тенденций Web 2.0 и Social Network (+Aggregation). Требования. Опыт успешного проектирования и разработки коммерческого ПО :: Владение в совершенстве одним из инструментов -- ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Flash

    Здравствуйте, укажите , пожалуйста, ваши цены на разработку flash, расположенном на сайте http://osc4.template-help.com/drupal_28963/?q=node . Перспектива постоянного сотрудничества.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP Developer

    На постоянную работу требуется PHP-программист. Основные требования: - Хорошее знание PHP/MySQL - Средние и выше среднего знание HTML/CSS/JavaScript - Знание Drupal(навыки работы с другими CMS приветствуются) Мы предлагаем: - Работа в офисе в центре города - Достойная оплата труда(по результатам собеседования) - ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на постоянную удалённую работу

    $500

    - Привязка сайтов к joomla, wordpress, bitrix - Доработка сайтов - Написание отдельных модулей - Написание проектов с нуля - Возможно иногда и верстка (по ней очень высокие требования - хорошее чувство стиля и анимации) Предпочтительный регион ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист на постоянную удалённую работу

    $500

    Для постоянного написания небольших модулей, требуется php программист. Требования к кандидату - большой опыт работы с cUrl - уверенное знание PHP - опыт работы не менее года - наличие стабильного интернета - возможность оперативной связи через моб.телефон + мессенджер (skype/icq) график работы ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу программиста для работы на постоянной основе

    Доброго времени суток, ищу программиста для работы на постоянной основе, нужны ответственные и порядочные ребята. Для начала есть проект, о котором по общаемся подробнее уже с кандидатом. Спасибо....

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-программист в Севастополе

    Ищется на удалённую работу AS3-кодер из Севастополя. Возможна работа по договорённости, либо на постоянную - 600+$/мес. В основном предстоит заниматься разработкой игр/приложений для социалок.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад