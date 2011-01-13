Мы не студия а частная компания, для своих проектов

Требуется Начинающий программист на Drupal

опыт программирования обязателен, опыт создания сайтов обязателен.

Работа как в команде так и самостоятельно, знание темизации, API

ася четыре шесть три три два пять 6 нуль нуль

для общения желателен скайп можно без видео