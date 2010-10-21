Интернет магазину, написанному на CMS Magento, требуется программист PHP developer (PHP программист) Разработчик Developer CMS Magento для выполнения регулярных заданий.Требуется пунктуальный, серьезный специалист. Способный выполнить задачи в срок, с минимальными переделками. Пол значения не имеет. Условия ...
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Место жительства: Санкт-Петербург
Занятость: Полный рабочий день
Тестовый период: 2 месяца
ЗП от 40 000 руб.
Требования:
Опыт работы 1.5 года
Знание PHP5, MySQL
Умение читать и разбираться в чужом коде
Понимание принципов написания веб-приложений
Желателен опыт разработки на CMS
Желательно знание Unix систем
Желательно знание API социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Мой мир)
Обязанности:
Написание backend-составляющей сайтов и социальных приложение
Поддержка существующих разработок
Условия:
Молодой, дружный и творческий коллектив
Доброжелательная атмосфера в офисе
Перспективы профессионального и карьерного роста
Гибкий рабочий график
Тип занятости
Полная занятость, полный день
Адрес для резюме [email protected]
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