PHP программист

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Место жительства: Санкт-Петербург

Занятость: Полный рабочий день

Тестовый период: 2 месяца

ЗП от 40 000 руб.

Требования:

Опыт работы 1.5 года

Знание PHP5, MySQL

Умение читать и разбираться в чужом коде

Понимание принципов написания веб-приложений

Желателен опыт разработки на CMS

Желательно знание Unix систем

Желательно знание API социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Мой мир)

Обязанности:

Написание backend-составляющей сайтов и социальных приложение

Поддержка существующих разработок

Условия:

Молодой, дружный и творческий коллектив

Доброжелательная атмосфера в офисе

Перспективы профессионального и карьерного роста

Гибкий рабочий график

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Адрес для резюме [email protected]

PHP
13 лет назад
indee_job
Дмитрий 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
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