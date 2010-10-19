Требуется программист Ruby on Rails

Задачи:

* Создавать приложения на языке Ruby и фреймворке Rails, оптимизировать приложения под большую нагрузку (3-5 тысяч хостов в день);

Требования к кандидатам:

* Опыт коммерческой разработки на Ruby/Rails от 2-х лет обязательно;

* Опыт работы с системами тестирования приложений, в частности Cucumber и Selenium Testing Framework;

* Хорошие знания Javascript/AJAX обязательно;

* Хорошие знания MySQL обязательно;

* Технический английский обязательно;

* Знание ОС Linux будет плюсом;

* Будут плюсом знания PHP/Java/C#, а также участие в олимпиадах (ACM, TopCoder, Google Code Jam и пр.);

Можем предложить:

* Интересные проекты;

* Бесплатные обеды;

* Уютный офис;