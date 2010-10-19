Требуется программист Ruby on Rails

Ruby On Rails 2.x от 2 лет Разработка сложных многопользовательских веб-приложений Необходимый опыт: * РСУБД, опыт проектирования, знание SQL * Основы Unix/Linux * Системы контроля версий * TestUnit/RSpec, использование TDD/BDD, RR * Работа в команде, приветствуется ...
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Задачи:
* Создавать приложения на языке Ruby и фреймворке Rails, оптимизировать приложения под большую нагрузку (3-5 тысяч хостов в день);
Требования к кандидатам:
* Опыт коммерческой разработки на Ruby/Rails от 2-х лет обязательно;
* Опыт работы с системами тестирования приложений, в частности Cucumber и Selenium Testing Framework;
* Хорошие знания Javascript/AJAX обязательно;
* Хорошие знания MySQL обязательно;
* Технический английский обязательно;
* Знание ОС Linux будет плюсом;
* Будут плюсом знания PHP/Java/C#, а также участие в олимпиадах (ACM, TopCoder, Google Code Jam и пр.);
Можем предложить:
* Интересные проекты;
* Бесплатные обеды;
* Уютный офис;
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