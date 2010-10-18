PHP Программист

$800
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки210 просмотров
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Нужен программист на полный рабочий день, на постоянную работу.

Обязательно: PHP, Zend Framework, MySQL, OOP

Желательно: Html, JavaScript, CSS

PHP
13 лет назад
vvleff
88 летИталия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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