JAVA-программист

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок57 просмотров
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JAVA-программист

Указанный уровень дохода без премий!!! Общий доход формируется из оклада и премий, ежемесячных и ежеквартальных!

Обязанности:

• разработка модулей/доработка OPENCMS

• разработка java-приложений

Требования

• опыт работы с JAVA, Oracle, JSP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX;

• особо приветствуется опыт работы с OPENCMS;

• умение и желание работать в коллективе;

• желательно высшее профильное образование;

• специализация по защите информации является преимуществом.

Условия:

• оклад от 25000 рублей;

• работа в офисе на полный рабочий день, 10 минут от станции метро Новочеркасская;

• официальное оформление;

• бесплатное питание;

• возможность дополнительного обучения;

• молодая, сплоченная команда.

По любым вопросам обращаться по номеру +79111877733 (Наталья) и высылать резюме по адресу [email protected]

13 лет назад
ratofsteel
Андрей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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