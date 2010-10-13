Нужен программист

Требуется программист для программирования программ. А если серьезно, то: Ищем lamp-программиста на удаленку под один сайт. Ваша задача кодить себе потихоньку дома на диванчике, да деньги получать. Техзадания наперед расписаны. Сайт самописный, в коде надо будет разобраться. Если ...