Подбор команды программистов ТОЛЬКО в Виннице. Работа удаленно. В ближайшей перспективе открытие офиса. Знание технологий: PHP, MySQL Приветствуется знание и практический опыт фреймворков и доп.технологий: Drupal, Joomla, Puthon, Ruby, etc... Знание технологий ASP.NET, C#, WCF, WPF, SharePoint etc... Присылайте свое расширенное резюме ...
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Мне нужен программист (возможно пара опытный + подрядчик) с большим опытом в создании высоконагруженных веб сайтов. Длительность создания проекта ориентировочно 4-5 месяцев + возможно продление, работа в офисе.
Вкратце о проекте: проект представляет собой сайт сравнения цен аналогичный http://market.yandex.ru/, http://m1.ua/ .
Технологии в которых должен разбираться программист: java, servlets, JSP, velocity, Spring, XML, MYSQL возможно я не все упомянул.
Если вы, уважаемые программисты, можете справиться с таким проектом, то жду ваших предложений!
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