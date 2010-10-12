Требуется программист (MODx)

На сайт с движком Social Engine v4.0.5 требуется создатель плагинов ищу человека на постоянное сотрудничество! на начальном этапе, нужно будет почистить перевод, создать пару дополнений и изменить некоторые уже имеющиеся. после чего, необходимо его админить Требования к человеку: Украина, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик проектов на MODx.
Необходимо отличное знание этой CMS. Предполагается долговременное сотрудничество.
Оплата попроектная.
Опыт работы обязателен! Рассматриваю предложения с заполненным портфолио, либо ссылками на выполненные проекты - с четким указанием того, что именно в этих проектах вами выполнялось и сколько это стоило заказчику.
Пишите ваши пожелания по оплате.
Менеджерам студий, посредникам, представителям команд программистов и т.п. просьба - не откликайтесь на эту вакансию, т.к. мы не нуждаемся в ваших услугах. Думаю это понятно.
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