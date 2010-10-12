Требуется программист (MODx)

Требуется разработчик проектов на MODx.

Необходимо отличное знание этой CMS. Предполагается долговременное сотрудничество.

Оплата попроектная.

Опыт работы обязателен! Рассматриваю предложения с заполненным портфолио, либо ссылками на выполненные проекты - с четким указанием того, что именно в этих проектах вами выполнялось и сколько это стоило заказчику.

Пишите ваши пожелания по оплате.

Менеджерам студий, посредникам, представителям команд программистов и т.п. просьба - не откликайтесь на эту вакансию, т.к. мы не нуждаемся в ваших услугах. Думаю это понятно.