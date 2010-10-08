PHP-программист

Нужен программист на постоянной основе.

Оптимально - хороший верстальщик с опытом программирования PHP+MySQL+jQuery, способный на полный рабочий день. Идеально - вы из России и вы уже не студент. Совмещение возможно. В перспективе постоянное трудоустройство.

Сделка. Оплата по факту электронными деньгами или, если много получаться будет, альфа-кликом.

От 50 до 200 WMZ за проект в зависимости от сложности, иногда и больше.