Програмист Ruby on Rails

Важно! Для нас важен не только ваш уровень компетентности как специалиста, но и ваше умение доводить начатое до ума, работать самостоятельно, а не с пинка. Требования к кандидату: - PHP(OOP)+MySQL+JS(Ajax, jQuery)+HTML+CSS; - PHP от 2 лет; - опыт работы с ...