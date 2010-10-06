Програмист Ruby on Rails

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Для работы над интересным проектом (порталом недвижимости) требуется програмист Ruby on Rails.

Опыт разработки сайтов на Ruby on Rails от 2 лет

Хорошее знание HTML, CSS, JavaScript, Jquery

Работа с базами данных MySQL

Наличие портфолио

Работа в центре Киева

оплата достойная

13 лет назад
alex-mif
Алексей 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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