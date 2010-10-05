Web-программист

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок276 просмотров
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Важно!

Для нас важен не только ваш уровень компетентности как специалиста, но и ваше умение доводить начатое до ума, работать самостоятельно, а не с пинка.

Требования к кандидату:

- PHP(OOP)+MySQL+JS(Ajax, jQuery)+HTML+CSS;

- PHP от 2 лет;

- опыт работы с фреймворками, в частности с Zend Framework;

- опыт работы с SilverStripe, ModX, Joomla, Boonex;

- наличие портфолио/примеров работ;

- понимание чужого кода, умение создавать новые модули в существующей архитектуре CMS-систем, возможность в короткие сроки приступить к работе с чужим кодом;

- опыт создания проектов с нуля;

- доступность по ICQ, Skype, email каждый день, кроме выходных.

Проживание на территории Украины.

Возможна работа как в офисе (Киев), так и удаленно.

Уровень ЗП определяется по результатам выполнения тестового оплачиваемого задания, возможно по проектное сотрудничество.

13 лет назад
web101
Михаил 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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