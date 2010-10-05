Web-программист

Американская компания с представительством в Киеве в связи с расширением собирается открыть несколько удаленных офисов в других городах Украины. Основной вид деятельности компании - разработка приложений электронной коммерции и систем управления предприятиями (CRM, ERP, EAM, ...
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Важно!
Для нас важен не только ваш уровень компетентности как специалиста, но и ваше умение доводить начатое до ума, работать самостоятельно, а не с пинка.
Требования к кандидату:
- PHP(OOP)+MySQL+JS(Ajax, jQuery)+HTML+CSS;
- PHP от 2 лет;
- опыт работы с фреймворками, в частности с Zend Framework;
- опыт работы с SilverStripe, ModX, Joomla, Boonex;
- наличие портфолио/примеров работ;
- понимание чужого кода, умение создавать новые модули в существующей архитектуре CMS-систем, возможность в короткие сроки приступить к работе с чужим кодом;
- опыт создания проектов с нуля;
- доступность по ICQ, Skype, email каждый день, кроме выходных.
Проживание на территории Украины.
Возможна работа как в офисе (Киев), так и удаленно.
Уровень ЗП определяется по результатам выполнения тестового оплачиваемого задания, возможно по проектное сотрудничество.
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