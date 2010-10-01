Требуется программист

Задача такова. Нужно загружать видео через ВК.API (vk.com) в контакт. Списком, по-очереди, видеофайлы более 300 МБ. (может быть и по 10 видео, и по 20, а иногда и больше) Пугаться не стоит, т.к. приложение только для ...