На разовую работу, требуется программист с отличным знанием jQuery и хорошим багажом выполненых проектов. В самом jQuery нужно будет оперировать ui, cookies, widget (ну может быть еще чем) Часть скрипта уже есть, нужно сделать не сложную модернизацию. PS. ...
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Нужен программист-интегратор для сайтов на системе UMI.
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