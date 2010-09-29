Киев. Требуется web-мастер - php, mysql, joomla

Кто нужен и зачем: Требуется программист на постоянную работу. В начале можем попробовать усилия в проекте (заданиях) на сдельной основе. Зарплата оговаривается персонально. График работы гибкий. Мы не заинтересованы в наблюдении за программистом, а заинтересованы в результате работы. Требования: - ...