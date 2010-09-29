Киев. Требуется web-мастер - php, mysql, joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Ищем для постоянного сотрдуничесва администратора сайтов в Киеве. Работа удаленно или в офисе.

Требуется:

- внесения изменений в шаблоны CMS.

- работа с панелью управления хостинга.

- обслужавание содеражания сайтов.

- установка доп. плагинов CMS

- вненсение измений в алгоритмы сайта (php)

- работы с mySQL

Адекватная оплата наличными, на карточку, р/с, wmz

PHPMySQLJoomla
13 лет назад
1yo
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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