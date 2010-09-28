Backend Engineer, Ukraine

Веб-программированиеЗакрытнет заявок54 просмотра
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Обязанности:

• Создание кода в составе небольшой agile команды.

• Моментально впитывать новые знания и технологии, даже если это не касается напрямую вашей профессиональной сферы.

• Стремление постоянно улучшать процесс разработки, не бояться экспериментировать и быть готовым делать существенные изменения в проекте каждый день.

• Вносить свою лепту в проект в целом. Нам интересны люди, которые не пишут код ради кода, но стремятся создать продукт нужный людям

Требования:

• Фундаментальные знания прикладного программирования и компьютерных наук. Умение самостоятельно решать поставленные задачи.

• Умение быстро разбираться с чужим кодом и понимание как его можно улучшить.

• Понимание архитектуры расширяемых Web 2.0 сервисов на основе LAMP.

• Знание технологий: PHP5/OOP, posix/sql/xml/json/ajax.

• Было бы очень хорошо, если вы работали с C++, Java или python.

• Опыт работы с agile/scrum системой ведения проектов.

• Про вас можно сказать, что вы пишите код, потому не можете этого не делать, а не потому что это просто ваша работа. В идеале вы работаете над своим проектом по вечерам помимо основной работы.

• Вы видите себя активным участником команды, любите доводить вещи до конца и не стесняетесь попросить помощи у своих коллег или помочь вашим коллегам, даже если вам придется засидеться на работе допоздна.

Огромным плюсом будет:

• Опыт работы над значительной частью в рамках веб или игрового проекта.

• Знание HTML, CSS, JavaScript и DOM.

• Умение писать кроссбраузерный код.

• Участие в стартапах или open-source проектах.

• Желание создавать проекты, которые нужны и интересны людям.

Со своей стороны мы обещаем:

• Новую сферу для профессионального развития и роста..

• Интересный проект и активный коллектив профессионалов.

• Своевременную оплату.

• Покупку необходимой литературы.

• Оплату 50% курсов английского языка в Донецке.

Зарплата по результатам собеседования. При достижении игры определенных результатов – выплачиваются премии. Обязательно поиграйте в нашу игру, так как вопросы по игре будут задаваться в течении интервью: http://apps.facebook.com/doom-forge/

Работа либо в офисе – Украина, Донецк, либо в основном дома – удаленно, но нужно быть постоянно на связи и иногда появляться в офисе.

Если вам это интересно и вы готовы попробовать себя, то будем ждать ваше резюме и письмо с описанием того как бы вы были полезны нашей команде на [email protected]

13 лет назад
XenaoGames
Alexey Mutovkin 
40 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
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