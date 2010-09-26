Разыскивается веб-программист, Киев

Привет. Нам в Creagen нужен толковый программист

Мы ищем человека, который:

пишет на Php/MySQL/Ajax/JQuery;

имеет опыт в создании сложных интернет сервисов;

готов быть полноправным членом команды, способным самостоятельно принимать решения;

придерживается графика и не проваливает сроки;

умеет оценить время на выполнения задачи;

в курсе того, что происходит в сфере интернет решений и готов осваивать новые технологии;

внимателен к мелочам;

в состоянии самостоятельно протестировать собственный проект;

любит свою работу.

Возраст, образование и прочие формальности значения не имеют. Важно что и как вы умете делать. Пожалуйста, присылайте ссылки на реализованные вами проекты и короткий рассказ о себе на 3d(ухо)creagen.com.ua.

График работы с 10:00-19:00

Зарплату обсуждаем лично.

Кто мы такие?

Мы команда чуваков, имеющих большой опыт в сфере веб разработок. Занимаемся созданием сайтов и графическим дизайном. Создаем качественные продукты, которые работают и решают задачи клиента. Создаем сайты различной сложности, от обычных промо сайтов, до интернет магазинов и других онлайн сервисов. Что мы уже сделали можно посмотреть на сайте: www.creagen.com.ua. Находимся в Киеве, в 15 минутах от м. Позняки, а с января месяца переезжаем в центр на ул. Воровского.