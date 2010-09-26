Разыскивается веб-программист, Киев

Senior PHP Developer, Требования к кандидатам - возраст от 20-ти лет - опыт разработки на PHP от 2-х лет - уверенное знание MySQL, Javascript, CSS/HTML, AJAX - Object Oriented Programming approach - навыки работы в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет. Нам в Creagen нужен толковый программист
Мы ищем человека, который:
пишет на Php/MySQL/Ajax/JQuery;
имеет опыт в создании сложных интернет сервисов;
готов быть полноправным членом команды, способным самостоятельно принимать решения;
придерживается графика и не проваливает сроки;
умеет оценить время на выполнения задачи;
в курсе того, что происходит в сфере интернет решений и готов осваивать новые технологии;
внимателен к мелочам;
в состоянии самостоятельно протестировать собственный проект;
любит свою работу.
Возраст, образование и прочие формальности значения не имеют. Важно что и как вы умете делать. Пожалуйста, присылайте ссылки на реализованные вами проекты и короткий рассказ о себе на 3d(ухо)creagen.com.ua.
График работы с 10:00-19:00
Зарплату обсуждаем лично.
Кто мы такие?
Мы команда чуваков, имеющих большой опыт в сфере веб разработок. Занимаемся созданием сайтов и графическим дизайном. Создаем качественные продукты, которые работают и решают задачи клиента. Создаем сайты различной сложности, от обычных промо сайтов, до интернет магазинов и других онлайн сервисов. Что мы уже сделали можно посмотреть на сайте: www.creagen.com.ua. Находимся в Киеве, в 15 минутах от м. Позняки, а с января месяца переезжаем в центр на ул. Воровского.
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