Требуется специалист по фреймворку Simfony

В штат необходим PHP-программист, удаленная работа невозможна. Обязанности: • Участие в разработке и поддержке интернет-проектов компании WinNER; • Документирование своей работы. Задачи, которыми Вам придется заняться в первую очередь: • Работа с редакторским/административных интерфейсом («админка»/CMS/back-office), его поддержка и развитие; • Интеграция информационных потоков (RSS и ...