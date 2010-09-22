PHP-программист, Москв

ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
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В штат необходим PHP-программист, удаленная работа невозможна.
Обязанности:
• Участие в разработке и поддержке интернет-проектов компании WinNER;
• Документирование своей работы.
Задачи, которыми Вам придется заняться в первую очередь:
• Работа с редакторским/административных интерфейсом («админка»/CMS/back-office), его поддержка и развитие;
• Интеграция информационных потоков (RSS и др.) между сайтами;
• Развитие удобных и полезных административных систем (права доступа (ACL), отчеты, статистика).
Требования:
• Образование: желательно высшее техническое;
• Опыт разработки веб-проектов в команде: от 3 лет;
• Профессиональное знание PHP, MySQL;
• Знание HTML, CSS, Javascript / DOM / AJAX, SVN, XML, интернет-протоколов;
• Опыт разработки с применением шаблонов функционального дизайна и MVC;
• Желателен опыт работы с Linux, shell/bash;
• Умение разбираться в чужом коде;
• Аккуратность в собственном коде;
• Знание циклов разработки ПО;
• Общее представление о методах тестирования ПО;
• Опыт использования юнит-тестов;
• Опыт работы с какой-либо системой управления дефектами и изменениями (Bugzilla, Redmine, Mantis, и т. п.);
• Знание каких-либо CMS;
• Желательно знание Sphinx;
• Желательно знание ImageMagik или других «графических» библиотек;
• Грамотный русский язык, желательно знание основ типографики;
• Знание английского языка для чтения профессиональных ресурсов;
Личные качества:
• Ответственность, организованность, исполнительность;
• Умение работать в команде, общаться и обмениваться опытом с коллегами, дружелюбие;
• Живой интерес к работе, способность самостоятельно находить решения;
• Трудолюбие, работа на результат;
• Наличие здоровых амбиций, желание профессионально развиваться в процессе работы.
Условия:
• Команда опытных специалистов, интересные задачи, дружный коллектив;
• Поощрение инноваций;
• Оформление по ТК, "белая" заработная плата (определяется по результатам собеседования в зависимости от опыта и профессиональных навыков кандидата);
• Компенсация обедов;
• Офис удобно расположен рядом со ст. м. Сокол;
• График 10:00–19:00 (возможен гибкий по дополнительному согласованию)
Резюме ждем на jb@ sob.ru
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