PHP-программист, Москв

В штат необходим PHP-программист, удаленная работа невозможна.

Обязанности:

• Участие в разработке и поддержке интернет-проектов компании WinNER;

• Документирование своей работы.

Задачи, которыми Вам придется заняться в первую очередь:

• Работа с редакторским/административных интерфейсом («админка»/CMS/back-office), его поддержка и развитие;

• Интеграция информационных потоков (RSS и др.) между сайтами;

• Развитие удобных и полезных административных систем (права доступа (ACL), отчеты, статистика).

Требования:

• Образование: желательно высшее техническое;

• Опыт разработки веб-проектов в команде: от 3 лет;

• Профессиональное знание PHP, MySQL;

• Знание HTML, CSS, Javascript / DOM / AJAX, SVN, XML, интернет-протоколов;

• Опыт разработки с применением шаблонов функционального дизайна и MVC;

• Желателен опыт работы с Linux, shell/bash;

• Умение разбираться в чужом коде;

• Аккуратность в собственном коде;

• Знание циклов разработки ПО;

• Общее представление о методах тестирования ПО;

• Опыт использования юнит-тестов;

• Опыт работы с какой-либо системой управления дефектами и изменениями (Bugzilla, Redmine, Mantis, и т. п.);

• Знание каких-либо CMS;

• Желательно знание Sphinx;

• Желательно знание ImageMagik или других «графических» библиотек;

• Грамотный русский язык, желательно знание основ типографики;

• Знание английского языка для чтения профессиональных ресурсов;

Личные качества:

• Ответственность, организованность, исполнительность;

• Умение работать в команде, общаться и обмениваться опытом с коллегами, дружелюбие;

• Живой интерес к работе, способность самостоятельно находить решения;

• Трудолюбие, работа на результат;

• Наличие здоровых амбиций, желание профессионально развиваться в процессе работы.

Условия:

• Команда опытных специалистов, интересные задачи, дружный коллектив;

• Поощрение инноваций;

• Оформление по ТК, "белая" заработная плата (определяется по результатам собеседования в зависимости от опыта и профессиональных навыков кандидата);

• Компенсация обедов;

• Офис удобно расположен рядом со ст. м. Сокол;

• График 10:00–19:00 (возможен гибкий по дополнительному согласованию)

Резюме ждем на jb@ sob.ru