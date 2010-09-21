ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
Опытный программист PHP+MYSQL на постоянную работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На удаленную работу требуется опытный программист с хорошим знанием:
обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML;
желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty.
Основная работа. Вакансия №13
В чем заключается работа:
1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая доработка, настройка, совершенствование. Внедрение модулей в работу. Устранение неполадок, багов. Подключение дизайнов. В качестве помощи предоставляем к CMS полнейшую документацию по всем функциям и поддержку создателей CMS в случае возникновения вопросов.
2. Обслуживание, доработка, создание, совершенствование, сопровождение различных других интернет-проектов, работающих на различных системах open source (osCommerce, Drupal, Joomla, Wordpress и т.д.).
Порядок приёма на работу:
1. Заполнение Вами опросника ( www.ecom.org.il/anketa.rtf ) и отправка его нам вместе с Вашим резюме по мейлу [email protected] (В РЕЗЮМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ СВОЙ НОМЕР ICQ И МЕИЛ), около 20 минут (те, чьи анкеты будут отобраны, пройдут на 2-й пункт).
2. Собеседование с главным менеджером с помощью icq 15-20 минут (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).
3. Тестовая работа. Проверка знаний технологий программирования. На выполнение работы даётся до 6,5 часов. Время фиксируется.
Обязательные требования:
1. Желание и развитая способность разбираться в чужом коде.
2. Предельная внимательность, сообразительность, рационализаторство, терпение.
3. Стремление и способности решать поставленные задачи, ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, в том случае, если такая инициатива приносит пользу, обучаемость и желание учиться, логическое мышление и способность делать правильные выводы, общий уровень знаний.
4. Большой опыт в создании / совершенствовании / исправлении / ремонте различных CMS и баз данных.
7. Наличие свободного времени для работы, возможность уделять работе не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю.
8. Постоянный доступ в интернет, приемлемая для работы скорость upload/download.
9. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если Вы не такой, сэкономьте Ваше и наше время, ничего у Вас с нами не получиться).
10. Подойдёт для жителя Украины, России или стран бывшего СНГ.
Необязательные требования:
Знание и опыт в других областях веб-разработок приветствуется.
Большой плюс работы с нами в том, что мы точно знаем, что хотим, и с нами легко работать. Если у Вас есть необходимый опыт и Вы действительно подходите под ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ – не теряйте время зря, заполняйте опросник www.ecom.org.il/anketa.rtf и высылайте его вместе с резюме на мейл [email protected] . Будут проверены все опросники. Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, пишите в icq: девять86081.
Наши преимущества перед другими работодателями:
1. Мы точно знаем, что хотим, и с нами легко работать. Мы сами разрабатываем большую часть функционала проекта.
2. Вы получаете подробные технические задания, расписанные по пунктам. Вы всегда можете уточнить то, что не понятно, посоветоваться – мы 99% времени на связи.
3. У Вас всегда есть с кем обсудить тот или иной момент по функционалу, навигации, дизайну.
4. У нашей CMS подробнейшее описание на русском языке. Если что-то не понятно, мы можем отправить вопрос автору CMS.
5. Мы поддерживаем хорошие, дружеские отношения с нашими работниками.
6. Если Вы нуждаетесь в авансе, Вы предупреждаете заранее и по прошествии короткого периода времени мы сможем его Вам предоставить.
7. Мы платим вовремя и всегда.
8. Наша работа только на постоянной основе.
9. Мы готовы заключить письменный договор о сотрудничестве.
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