Программист PHP в офис (Нижний Новгород)

Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: • Разработка модулей и тем для Magento • Разработка магазинов на Magento • Участие в разработке технических заданий • Оптимизация Magento Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы в ...
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Нужен программист на постоянную работу в офис. Обязаности: написание модулей, хаков, скриптов, доработок для сайтов на cms Joomla и DLE.
Зарплата по результатам собеседования, испытательный срок 2 месяца, возможно сокращение до месяца, в зависимости от результатов работы.
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