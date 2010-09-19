Требуется программист, работающий с CMS Drupal

График работы: Свободный график

Требования к соискателю: Знание PHP, MySQL, HTML,CSS.

Пожелания: наличие портфолио.

Условия работы:

График работы: постоянная удаленная; ежедневно с 9:00 до 18:00 (кроме выходных) быть на связи - ICQ, телефон.

Оплата: форма оплаты – сдельная; размер оплаты – по договоренности.

P.S. Работа есть и много.

Обязанности:

1. Разработка баз данных и модулей для Drupal и Ubercart;

2. Правка готовых сайтов (интернет-магазинов на Ubercart) по требованию клиентов, например: добавить/убрать/доработать, настроить модуль, создать простой удобный интерфейс «админки» модуля на русском языке, написать инструкцию по работе.