Специалист по jQuery

На удаленную работу требуется программист 1С:Битрикс предложения в icq 481706624
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Небольшой команде фрилансеров требуется новый участник, который сможет воплощать наши идеи на jQuery. Пишите, пожалуйста, свои расценки за час работы и примеры работ.Спасибо.
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