Специалист по jQuery

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок211 просмотров
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Небольшой команде фрилансеров требуется новый участник, который сможет воплощать наши идеи на jQuery. Пишите, пожалуйста, свои расценки за час работы и примеры работ.Спасибо.

jQuery
13 лет назад
RHSC
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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