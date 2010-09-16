Senior/middle/junior Java developer

На удаленную работу требуется программист 1С:Битрикс предложения в icq 481706624
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Крупная, динамично развивающаяся софтверная компания Днепропетровска приглашает в свою команду Senior Java Developer для участия в полном цикле разработки крупных, высоконагруженных WEB-приложений для зарубежных клиентов.
Требования:
- Java, J2EE
- OOP/OOD
- JDBS/Hybernate/Spring/Servlets
- MySQL
- HTML/CSS/JavaScript (jQuery)
- English technical level
Условия работы:
- Соблюдение КЗоТ Украины.
- Конкурентное вознаграждение, привязанное к текущему курсу $ доллара
- Регулярный пересмотр заработной платы + ежемесячные бонусы по результатам работы.
- Работа в центральной части города в комфортном офисе.
- Международные стандарты в области управления проектами и разработке программного обеспечения.
cell (093) 337 24 78
(067) 712 74 62
skype julia.patsenkova
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