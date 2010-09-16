Senior/middle/junior Java developer

В долгосрочный проект требуется человек, способный как минимум: 1.Разбираться в структуре СУБД и уметь ее изменять 2.Написать веб-интерфейс на PHP, по заданным параметрам 3.Уметь грамотно составлять оптимальные SQL запросы К сожалению, печальный опыт подсказывает, что кандидату необходимо ...