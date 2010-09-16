Senior/middle/junior Java developer

$5000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок81 просмотр
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Крупная, динамично развивающаяся софтверная компания Днепропетровска приглашает в свою команду Senior Java Developer для участия в полном цикле разработки крупных, высоконагруженных WEB-приложений для зарубежных клиентов.

Требования:

- Java, J2EE

- OOP/OOD

- JDBS/Hybernate/Spring/Servlets

- MySQL

- HTML/CSS/JavaScript (jQuery)

- English technical level

Условия работы:

- Соблюдение КЗоТ Украины.

- Конкурентное вознаграждение, привязанное к текущему курсу $ доллара

- Регулярный пересмотр заработной платы + ежемесячные бонусы по результатам работы.

- Работа в центральной части города в комфортном офисе.

- Международные стандарты в области управления проектами и разработке программного обеспечения.

[email protected]

cell (093) 337 24 78

(067) 712 74 62

skype julia.patsenkova

13 лет назад
it-indigo
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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