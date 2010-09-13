Freelance HTML/JS/AJAX developer

В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный HTML/JS/AJAX разработчик с опытом.

Количество вакансий: 2

Обязательные навыки: HTML/DHTML, JavaScript, AJAX, cross-browser compatibility

Желательные навыки: PHP, jx library, Selenium

Описание проекта:

Разработка и поддержка веб-приложения.

Дата начала работ: ASAP

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Оплата: $5-8 в час

Длительность контракта: постоянная работа

Интенсивность работы: фуллтайм, 32-40 часов в неделю

Примечания: необходим выделенный интернет. Совмещение нежелательно, но возможно.

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Для участия в конкурсе по вакансии отправьте резюме на [email protected] (если email в объявлении не виден - он будет прислан в личку). Заголовок письма: "HTML developer".

Обязательны пример вашего кода в аттаче, а также ссылки на ваши проекты.