Нужен программист для обслуживания сайта в Одессе

В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка для автоматической генерации сайтов. Требования : Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка. Понимание и использование ООП. Опыт работы с линуксом. JavaScript – jQuery, extjs MySQL применительно к ...
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Здравствуйте,
Нужен программист для обслуживания проекта zadanie.ua. Сайт полностью создан и работает. Но есть мелочи которые нужно исправить или поменять, которые возникли в процессе тестирования.
Нужен человек из ОДЕССЫ!
Ваша работа буждет состоять из:
1)Доработка/исправление действующих неисправностей.
2)Устанение неисправностей которые возникнут в будущем.
Сотрудничество предпологается на длительное время.
В будущем возможно работа в офисе.
Цена договорная!
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