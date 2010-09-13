Нужен программист для обслуживания сайта в Одессе

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

Нужен программист для обслуживания проекта zadanie.ua. Сайт полностью создан и работает. Но есть мелочи которые нужно исправить или поменять, которые возникли в процессе тестирования.

Нужен человек из ОДЕССЫ!

Ваша работа буждет состоять из:

1)Доработка/исправление действующих неисправностей.

2)Устанение неисправностей которые возникнут в будущем.

Сотрудничество предпологается на длительное время.

В будущем возможно работа в офисе.

Цена договорная!

13 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
  • Похожие заказы

  • Ищем PHP-программиста на постоянку

    $1500

    В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка для автоматической генерации сайтов. Требования : Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка. Понимание и использование ООП. Опыт работы с линуксом. JavaScript – jQuery, extjs MySQL применительно к ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист: верстка макета, кодинг на ModX

    $200

    Php 5+, SQL, ajax, javascript, jquery, css2+, html-верстка, ModX ModX - знать идеально! верстать любые по сложности макеты, хорошо знать ajax, jquery! Для постоянной удаленной работы требуется! приветствуется знание техн. англ., 1с-битрикс Необходимо быть постоянно на связи, соблюдать ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист-разработчик (Администратор)

    $600

    Требуется сотрудник технического отдела. Задачи: - работа с верстальщиком: постановка задачи, прием работы - работа с ПО: администрирование движка, решение технических проблем - работа с почтой, настройка аккаунтов.. - решение некоторых вопросов с сервером и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик сайтов

    $1160

    Обязанности: Поддержка сайтов компании (5 сайтов компании), наполнение сайтов: новости, изменения информации о продукте, новые продукты/услуги Публикация фото на сайтах Добавление новых страниц Добавление новых сервисов Требования: Знание на хорошем уровне PHP, MySQL, HTML, CSS ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист (Ruby on Rails или Python/Django)

    Для нескольких стартапов нужен человек на постоянную удаленную работу Планируем наладить сотрудничество на долгие годы. Рассматриваем только специалистов на Питоне и Руби. Ответ присылайте в следующей форме: - Язык - Примеры работ - Город - Сколько времени можете уделять в неделю (если ...

    PythonDjango
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется профи по джумле

    Проект: www.v7zvezd.ru Движок: Джумла Задачи. Работа сдельная. Постоянное сотрудничество по модернизацию и развитию проекта. Условия: 1 тестовое задание (с оплатой). ТЕСТОВАЯ ЗАДАЧА: внедрение полноценной фотогалереи на основе готового макета! От Вас: - цена - сроки Требования: 1. Опыт работы 2. Соответствующие рынку цены (рост оплаты ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист, знающий движок JokerBoard.

    $100

    Требуется программист, знающий движок JokerBoard, для обслуживания и развития сайта. К сайту постоянно добавляются новые страницы и элементы управления: админки, формы обратной связи, формы добавления контента, скрипты платежных систем и т.д. Задачи самые разные, от ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Web программист

    $2000

    Для разработки проекта требуется Web программист Уверенное владение PHP5 Знание HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ AJAX. Знание методологий Agile (SCRUM)‚ Знание и опыт работы с MySQL‚ Умение проектировать highload web-приложения Наличие рекомендаций‚ портфолио завершенных проектов. Плюсами будут: ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад