Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта. Сайт готов и эксплуатируется, ссылку вышлю в личку заинтересованным. Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток. Оплата ...
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Для разработки проекта требуется Web программист
Уверенное владение PHP5
Знание HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ AJAX.
Знание методологий Agile (SCRUM)‚
Знание и опыт работы с MySQL‚
Умение проектировать highload web-приложения
Наличие рекомендаций‚ портфолио завершенных проектов.
Плюсами будут:
Опыт работы‚ участие в проектах‚ рассчитанных на большую посещаемость
Приветствуется опыт разработок Ruby
Обязанности:
Проектирование архитектуры и программирование highload web проекта
Управление командой разработчиков 1-3 чел
Огромный плюс если вы из СПб
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