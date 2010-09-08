Ищем питоновцев и РоРовцев

В аутсорс-компанию требуется веб-разработчик для удаленной работы. Требования к кандидатам: - Уверенные знания PHP, JS, CSS и HTML - Drupal 5, 6 — на уровне написания модулей, вёрстки и создания сайтов с views и cck - Быть онлайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Ищем pythonовцев и RoRовцев. Оплата попроектно или понедельно.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Набор на постоянную основу 4-5 веб-программистов со знанием ajax php mysql для выполнения мелких и средних задач по проекту http://overpro.ru - игры на реальные деньги в cs 1.6 1) 1 Веб программист ajax (отличное ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется разработчик web-приложений. Основные требования 1) PHP5 (5.2, 5.3): функциональный и объектный подход 2) MySQL5, PgSQL8: оптимизация запросов, views, trigger, stored procedures 3) (X)HTML: XHTML 1.0 (Strict), HTML5 (приветсвуется) 4) CSS: 2.1, 3.0 5) JavaScript: в том числе jQuery 6) Знание *nix ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написание скрипта для сайта на базе библиотеки YUI. Сайт аналогичен igoogle.com, но существенно проще. Обязателен опыт в данной сфере, а точнее работы с этой библиотекой. Цена договорная, срок 2-3 недели.Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуемые знания и умения: Ruby on Rails (от года), ООП (другие языки помимо Ruby), знание веб-технологий: HTML, CSS, Javascript/AJAX, устройство HTTP плюс веб-сервера и сервера БД; Capistrano, Nginx + Passenger, RSpec, работа с юнит-тестами SVN / Git. НА уделанную работуЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется программист .NET Senior. Знание xml, x-pass, основы css. Отличное владение английским. Опыт от 2 лет. Зарплата 1500-2000$. Возможно, не senior, но зп тогда 1000-1500$. Спасибо.Закрыт13 лет назад
Нужен разработчик php на разработку новых разделов и на поддержку двух проектов: 1. queentia.ru - достаточно не сложный сайт (можно рассматривать занятость отдельно по нему). 2. intomoscow.ru - сложный неудобный движок, но переделывать его не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
- иммитирование любых действий пользователя (html - проход по ссылкам, отправка форм, загрузка файлов, картинок, иммитация действий) - получение разл. информации с сайтов, замены в html - !!!ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ JS!!!, PHP4/5 + MySQL (опыт работы с curl/сокет), ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется веб-программист для разработки и поддержки интернет-сервисов. Требование: php+mysql. Опыт от 1 года. Оплата $500/мес. Студиям (группам и т.д.) не беспокоить.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток, Уважемые фрилансеры! На постоянную основу требуется высококвалифицированный специалист в области микроплатежей. У нас имеется смс-биллинг, который находится на стадии тестирования. По ходу сотрудничетва необходимо исправлять недочеты и совершенствовать платформу.На данный момент смс-биллинг подключен к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад