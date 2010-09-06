Требуется веб-программист

Не компетентный исполнитель. За две недели не смог справиться даже с элементарными задачами. В php проявил себя как неопытный специалист, судя по выбранным методам. Работать с панелями управления хостинга тоже не может (как работать c Cpanel приходилось объяснять самому, при чем на пальцах объяснять) Закончили работу на печальной ноте: отчет по первым результатам (через 2 недели) показал, что есть только верстка, которую делал другой исполнитель и регистрация пользователя в системе. На традиционную задачу авторизации пользователя в системе ушли все две недели работы получается.