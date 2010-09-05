Опытный программист в сфере микроплатежей

Доброго времени суток, Уважемые фрилансеры!

На постоянную основу требуется высококвалифицированный специалист в области микроплатежей.

У нас имеется смс-биллинг, который находится на стадии тестирования. По ходу сотрудничетва необходимо исправлять недочеты

и совершенствовать платформу.На данный момент смс-биллинг подключен к агрегатору paystream.ru . Имеется карьерный рост, соответственно и растет заработная плата.

Основные требования к кандидатам:

Отличное знание php+mysql+ajax

Способность разбираться и править чужой код

Возраст - от 23 лет

Возможность всегда быть на связи по icq, телефону, e-mail.

К объявлению прикреплена спецификация платформы.

Заявки можете оставлять ниже, или на e-mail: [email protected]