Опытный PHP разработчик

Требуется PHP-разработчик с опытом работы от 4 лет.

Обязательно: знание Joomla, MySql, CSS, JavaScript, владение английским языком.

Наличие не менее 10 "живых" проектов в сети на joomla. Сcылки на работы предоставить менеджеру.

Оплата: $1500/месяц.

Контакт: icq 480997895, Dennis - англоязычный менеджер (общение исключительно на английском, русского и прочих языков не знает).