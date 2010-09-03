Flash програмист в стартап – социальные игры.

Требования: - Обязателен успешный опыт оптимизации сайтов - Наличие успешных проектов в портфолио - Отличное знание инструментария - Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL - Желательны дизайнерские способности - Знание английского языка Обязанности: - Анализ ключевых слов - Внутренняя оптимизация структуры и содержимого ...
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Молодой компании требуется ведущий Flash програмист для ведения работ над социальными игровыми проектами. Мы независимая команда, которая работает исключиельно над своими играми на западном рынке и мы стремительно растем.
На данный момент мы работаем над игрой Doom Forge: http://apps.facebook.com/doom-forge/
Игра показывает все признаки успеха и в нее играют уже более 100 000 уникальных игроков в месяц. Мы намерены дальше развивать эту игру, и у нас есть все основания полагать что игра станет номер 1 в своем жанре на фейсбуке. К новому году мы планируем запустить в производство еще 2 игры.
Знание технологий:
- AS3
- MVC
- Eclipse/Idea/Flex Builder
- SmartFox
- Знание или желание разбираться с АПИ фейсбука
- Опыт работы в команде над сложными проектами
- Общий опыт работы – от 3х лет. Участие хотя бы в одном серъезном проекте в роли лид девелопера или архитектора
- XML
- Возраст от 25 лет
Огромный плюс:
- Предыдущий опыт участия в стартапах или ведение своих собственных проектов
- опыт работы в игровой индустрии
- Опыт работы с agile/scrum системой ведения проектов
- Самостоятельность
Со своей стороны мы обещаем
- Новую сферу для профессионального развития
- Регулярную загрузку
- Своевременную оплату
Оплата от $1200 до $1600 в зависимости от нагрузки и эффективности. После года работа с нами зарплата может стать $2000-$2500. При достижении игры определнных результатов – выплачиваются премии.
Работа в основном дома – удаленно, иногда в офисе. Нужно быть готовым активно общаться через скайп. Вы должны быть готовы переехать в донецк, подъемные деньги обеспечим при необходимости.
Если вам это интересно и вы готовы попробовать себя, то буду ждать ваше резюме на alexey.m @ xenaogames.com
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