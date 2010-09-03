Flash програмист в стартап – социальные игры.

Молодой компании требуется ведущий Flash програмист для ведения работ над социальными игровыми проектами. Мы независимая команда, которая работает исключиельно над своими играми на западном рынке и мы стремительно растем.

На данный момент мы работаем над игрой Doom Forge: http://apps.facebook.com/doom-forge/

Игра показывает все признаки успеха и в нее играют уже более 100 000 уникальных игроков в месяц. Мы намерены дальше развивать эту игру, и у нас есть все основания полагать что игра станет номер 1 в своем жанре на фейсбуке. К новому году мы планируем запустить в производство еще 2 игры.

Знание технологий:

- AS3

- MVC

- Eclipse/Idea/Flex Builder

- SmartFox

- Знание или желание разбираться с АПИ фейсбука

- Опыт работы в команде над сложными проектами

- Общий опыт работы – от 3х лет. Участие хотя бы в одном серъезном проекте в роли лид девелопера или архитектора

- XML

- Возраст от 25 лет

Огромный плюс:

- Предыдущий опыт участия в стартапах или ведение своих собственных проектов

- опыт работы в игровой индустрии

- Опыт работы с agile/scrum системой ведения проектов

- Самостоятельность

Со своей стороны мы обещаем

- Новую сферу для профессионального развития

- Регулярную загрузку

- Своевременную оплату

Оплата от $1200 до $1600 в зависимости от нагрузки и эффективности. После года работа с нами зарплата может стать $2000-$2500. При достижении игры определнных результатов – выплачиваются премии.

Работа в основном дома – удаленно, иногда в офисе. Нужно быть готовым активно общаться через скайп. Вы должны быть готовы переехать в донецк, подъемные деньги обеспечим при необходимости.

Если вам это интересно и вы готовы попробовать себя, то буду ждать ваше резюме на alexey.m @ xenaogames.com