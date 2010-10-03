Опытный программист на PHP

Кто: Опытный программист, прекрасно знающий OOP и основные OOP-паттерны. В идеале - симфонист, поскольку работать придется исключительно с Symfony 1.4/Doctrine 1.2.

Зачем: Участие в разработке нескольких серьезных и сложных проектов на Symfony/Doctrine/PostgreSQL. Проекты разрабатываются для нужд компании, это не аутсорсинг.

Куда: Офис в центре Киева (район ст.м. Дворец Украина).

Когда: Чем раньше - тем лучше.

Как: Работа только на полный рабочий день, никаких совмещений не допускается.

Сколько: Оплата достойная, естественно по результатам собеседования. Перспективы тоже имеются.

Подробности: При личной встрече.

Традиционный P.S.:

Если вы не уверены в своих знаниях, силах или в своей дисциплинированности - не беспокойтесь. Давайте ценить время друг друга. Эта работа не для начинающего, требуется работать быстро и выдавать код высокого качества.

Если вы любите говнокодить - это 100% не ваше предложение.

Как со мной связаться:

Мобильный: +380972299958

ICQ: 308939135, 608117623 (в рабочее время)

Email: [email protected], [email protected] (лучше писать сразу на оба, второй ставить в копию)

Skype: relo_san, relo_san_work (в рабочее время)

Здесь бываю редко, поэтому отвечать сюда смысла не имеет.