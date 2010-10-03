Опытный программист на PHP

Требования: - Обязателен успешный опыт оптимизации сайтов - Наличие успешных проектов в портфолио - Отличное знание инструментария - Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL - Желательны дизайнерские способности - Знание английского языка Обязанности: - Анализ ключевых слов - Внутренняя оптимизация структуры и содержимого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто: Опытный программист, прекрасно знающий OOP и основные OOP-паттерны. В идеале - симфонист, поскольку работать придется исключительно с Symfony 1.4/Doctrine 1.2.
Зачем: Участие в разработке нескольких серьезных и сложных проектов на Symfony/Doctrine/PostgreSQL. Проекты разрабатываются для нужд компании, это не аутсорсинг.
Куда: Офис в центре Киева (район ст.м. Дворец Украина).
Когда: Чем раньше - тем лучше.
Как: Работа только на полный рабочий день, никаких совмещений не допускается.
Сколько: Оплата достойная, естественно по результатам собеседования. Перспективы тоже имеются.
Подробности: При личной встрече.
Традиционный P.S.:
Если вы не уверены в своих знаниях, силах или в своей дисциплинированности - не беспокойтесь. Давайте ценить время друг друга. Эта работа не для начинающего, требуется работать быстро и выдавать код высокого качества.
Если вы любите говнокодить - это 100% не ваше предложение.
Как со мной связаться:
Мобильный: +380972299958
ICQ: 308939135, 608117623 (в рабочее время)
Email: [email protected], [email protected] (лучше писать сразу на оба, второй ставить в копию)
Skype: relo_san, relo_san_work (в рабочее время)
Здесь бываю редко, поэтому отвечать сюда смысла не имеет.
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