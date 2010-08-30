Срочно ищется несколько разработчиков

Мы предлагаем удаленную работу по разработке и поддержке веб-приложений и сайтов. Оплата почасовая от 7$/час и полностью зависит от ваших знаний и опыта Мы ищем специалиста на должность PHP-разработчика. Обязательные условия - опыт работы от 1 ...