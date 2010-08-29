SoftTechnics corporation is the leader in the sphere of IT outsourcing services with clients based in United Stated, United Kingdom, Germany and other locations. We are happy to invite new interesting people to join our ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP разработчик. Работа удаленная, оплата по часово. Опыт, профессиональный уровень, портфолио работ и примеры кода обязательны. Посты без портфолио и примеров кода рассматриватся не будут. Предполагаемый срок проекта 10 дней, минимум 6 часов в день.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мы предлагаем удаленную работу по разработке и поддержке веб-приложений и сайтов. Оплата почасовая от 7$/час и полностью зависит от ваших знаний и опыта Мы ищем специалиста на должность PHP-разработчика. Обязательные условия - опыт работы от 1 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
О компании: Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов. Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется опытный(!) разработчик ASP.NET 4.0 (C#), VS 2010. Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня). Первоначально работа удаленная, сдельная. Если сработаемся — возможно, в офисе, на ставке. Пожалуйста, ...Закрыт13 лет назад
Требуется веб-разработчик в небольшой веб-проект в Харькове - разработка digg-подобной системы, возможно на основе бесплатной digg-подобной цмс. указывайте пожалуйста опыт работы и желаемый уровень оплаты.Закрыт13 лет назад
Требуется программист на ASP-NET-4 (VS-2010), C#, AJAX, MVC для постоянной работы над проектами (неполная занятость). Задачи будут постоянно. Присылайте резюме с примерами ваших работ и стоимостью 1 часа работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Участие в проектах мирового уровня. Работа в современном офисе, в команде профессионалов, полный соц.пакет, оплата курсов английского языка, фитнеса, питания. Возможность карьерного роста. ЗП от 30000 руб. Окончательный уровень ЗП устанавливается индивидуально в результате собеседования ...Закрыт13 лет назад
Сабж * Отличное знание PHP 5, ООП, Фреймворк: Kohana * HTML, CSS * JavaScript (в том числе и JQuery) * MySQL Оплата от 5$ в час, в зависимости от сложности задачи. От вас примеры кода (контроллер + модель)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Требуется Senior Java Developer на постоянную удаленную работу на полный день. Необходимая квалификация: - Опыт работы с Java от 3-х лет - Знание Java 1.6 и аспектно-ориентированного программирования (dependency-injection, аннотации) - Хорошее знание Hibernate, Swing, RPC, DWR - Владение паттернами ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
На постоянную удаленную работу требуется программист, для создания проектов только на следующих фрэймворках: (один из списка) - Symfony - CakePHP - Ruby on Rails; - Django. З/п 1000 $ Основные требования: - опыт работы не менее 1 года; - наличие skype; - 5 дневная рабочая ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад