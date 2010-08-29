PHP разработчик

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Требуется PHP разработчик. Работа удаленная, оплата по часово. Опыт, профессиональный уровень, портфолио работ и примеры кода обязательны. Посты без портфолио и примеров кода рассматриватся не будут. Предполагаемый срок проекта 10 дней, минимум 6 часов в день.

PHP
13 лет назад
techvector
Украина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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