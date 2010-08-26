PHP программист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Сабж

* Отличное знание PHP 5, ООП, Фреймворк: Kohana

* HTML, CSS

* JavaScript (в том числе и JQuery)

* MySQL

Оплата от 5$ в час, в зависимости от сложности задачи.

От вас примеры кода (контроллер + модель)

PHP
13 лет назад
Be3
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
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