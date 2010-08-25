Ищем программиста в команду.

Если Вы умеете делать сайты на самописной cms и У вас есть своя cms, пишите.

Если верстаете будет плюс.

Постоянный поток заказов, дружеский коллектив . Это не работа на дядю.

Ищем друга в команду. Если что можно и поучить немного.

Пишите плиз скайп или асю.

Оплата по проектная. Изначально думаю 20 -25к в месяц будет. А дальше будем расти вместе.