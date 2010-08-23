Web-программист на удаленную работу

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки324 просмотра
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На постоянную удаленную работу требуется программист, для создания проектов только на следующих фрэймворках:

- Ruby on Rails;

- Django.

З/п 1000 $

Основные требования:

- опыт работы не менее 1 года;

- наличие skype;

- 5 дневная рабочая неделя

- начало рабочего дня с 8 до 10 по мск;

- 8 часовой рабочий день;

- в течении рабочего времени всегда находится online.

Ответ присылайте в следующей форме:

- Фрэймворк;

- Примеры выполненных работ;

- Как и в какое время с Вами можно связаться (скайп, телефон, ICQ);

- Город;

- Любая дополнительная информация, которая поможет нам для принятия решения в Вашу пользу.

13 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
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