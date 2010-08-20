Нужны мастера по созданию скриптов

http://lafrus.ru/ http://sounddesign.su/flash/ Доброго дня, укажите , пожалуйста, ваши цены за flash на этих сайтах (только flash+xml . без дизайна). Если есть работы, пожалуйста, показуйте и пишите что именно вы в них сделали
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Здравствуйте..Нужны мастеры по созданию скриптов,..
Если вы хорошо пишите скрипты и вам нужна работа пишите мне ICQ:604-906-598..
Куча работы хватит на всех)
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