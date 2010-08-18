Python/Django developers

В команду разрабочиков клиент-серверного интернет магазина (ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА) требуется два программиста Из специфики партнерской программы понятно, что Все построено на API и Все API высоконагрузные (Порядка 2000 магазинов по сети уже) Работаем на рынке с 2004 года, ...