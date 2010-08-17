Специалист, разбирающийся в away3d

Требуется разрабатывать преимущественно фронтэнд для сайтов, потому знание JavaScript на отличном уровне — обязательно. Время от времени придется дорабатывать бэкэнд, поэтому необходимы знания PHP и MySQL. Предлагаем удаленную работу с полной занятостью, но с очень гибким ...