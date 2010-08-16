Требуется программист на удаленную работу, долгосрочное сотрудничество.

Требования:

1) Быть всегда он-лайн ( Любые мессенджеры, мобильный телефон, главное чтобы всегда можно было поддерживать связь)

2) Знания движков Amiro CMS, ShopCms и умение править их код, вносить изменения, дополнения

3) Уметь писать парсеры. Первой задачей необходимо будет написать парсер каталога товара и заливать его в указанные CMS а также 1с, максимально автоматизировать этот процесс.

4) Знание базы данных 1с (заливка товара в формате XML, Excel и.т.п.)