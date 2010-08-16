Требуется прогаммист для постоянной удаленной работы в дизайн студии для работы над существующими проектами и создания новых скриптов. Требования: * Обязательный опыт разработок (смотрим портфолио) * Отличные знания: PHP‚ MySQL‚ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ASP.NET разработчик
Креативное агенство Mango.by приглашает талантливого программиста, для работы над интересным проектом.
Описание проекта, его цели:
Индустрия: Travel & Tourism, Medicine
Конечный продукт : система для автоматизации гостиничного бизнеса, Web-приложение с обширной бизнес-логикой и отличными перспективами на белорусском рынке.
Нацелен на белорусскую аудиторию и служит реалиям гостевых учреждений нашей республики от государственных до коммерческих организаций.
От программиста требуются:
- уверенные знания платформы ASP.NET MVC
- умение работать с базами данных MS SQL 2005/2008
- опыт работы с Web-приложениями от 2 лет
- способность развиваться в профессиональном плане.
- приветствуется опыт в разработке архитектуры систем автоматизации бизнеса.
Мы предлагаем:
- комфортабельное рабочее место в светлом и уютном офисе;
- адекватное вознаграждение и реальную возможность карьерного и профессионального роста;
Находимся недалеко от ст.м. Пролетарская, хорошо оборудованный офис,удобная доска для мозговых штурмов, настольный футбол и другие приятные мелочи.
График работы с 10 до 19,
обед с 13 до 14.
ICQ: 554948475
e_mail: [email protected]
Будем рады ответить на любые вопросы!
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
На постоянную удаленную работу требуется php-программист с опытом работы c cms Magento, а также js, ajax. Приветствуем ответственность и профессионализм, а также коммуникабельность и чувство юмора :)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1200
Мы компания из 3х профессионалов которая занимается созданием игровых сервисов для социальных платформ. На данный момент мы ищем человека желающего примкнуть к нашей команде и вести наши проекты на долгосрочной основе. Требования: - PHP 5, OOP - MYSQL - ...Закрыт13 лет назад
Требуется PHP-разработчик с опытом работы от 4 лет. Обязательно: знание Joomla, MySql, CSS, JavaScript, владение английским языком. Наличие не менее 10 "живых" проектов в сети на joomla. Сcылки на работы предоставить менеджеру. Занятость: попроектная. Оплата: $200/неделя. Контакт: icq 480997895, Dennis ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Разыскиваем опытного программиста для совместного создания социальной сети в Интернете. Задача: 1. Совместно с нами дополнить ТЗ техническими нюансами 2. Создать модули ресурса 3. Создать оболочку ресурса 4. Интегрировать модули в оболочку ресурса Дополнительно: За отдельную плату и по окончании основных работ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист со знанием html, php, mysql для обновления и создания дополнительных инструментов к редактору сайтов. Оплата договорная. работа может рассматриваться как дополнительная. Привествуются программисты из Приднестровья, Украины.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Требуется 2 php программиста, со знанием фреймворка kohana 3 Нужно создать небольшую соц. сеть. Что будет: - Обработка видео - Nosql хранилище - Сервер очередей Работы примерно на 200ч, оплата 5$ в час. В дальнейшем поддержка и развитие проекта, при удачном ...Закрыт13 лет назад
- $500
Для сайта, работающего на CMS BRUTTO, необходим человек, с навыками пхп-программирования, mysql, кастомизации js, с базовыми навыками action-script (на картинке ссылку сделать), хорошими навыками блочной верстки . Суть работы – добавлять в базу ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется программист на javascript для написания многофункционального клиентского приложения. (Веб конференция), Требования: javascript от года Объектно-ориентированное програмирование ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек - подробно документирующий код в процессе его создания; - без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования; - понимающий основы ООП в PHP; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад