Требуется PHP-разработчик с опытом работы от 4 лет.

Обязательно: знание Joomla, MySql, CSS, JavaScript, владение английским языком.

Наличие не менее 10 "живых" проектов в сети на joomla. Сcылки на работы предоставить менеджеру.

Занятость: попроектная.

Оплата: $200/неделя.

Контакт: icq 480997895, Dennis - англоязычный менеджер.

P.S. у меня не нужно ничего спрашивать. ВСЕ вопросы к менеджеру.