Php-программист

Для сайта, работающего на CMS BRUTTO, необходим человек, с навыками пхп-программирования, mysql, кастомизации js, с базовыми навыками action-script (на картинке ссылку сделать), хорошими навыками блочной верстки .

Суть работы – добавлять в базу информацию по заранее подготовленному шаблону. Во время добавления потребуются все вышеперечисленные навыки.

Помимо перечисленных требований, выдвигаются следующие:

- доступность по телефону, асе, скайпу, мылу в течении рабочего дня

- трудолюбие, усердие, ответственность!

- умение и желание разбираться с незнакомыми системами, разбираться в чужом коде.

- Желание работать на долгосрочной основе. Оплата за каждый добавленный объект.

Все материалы предоставляются. Ничего в инете искать не надо.

Если Вы считаете, что "пусть Вам секретарша вбивает, а я Вам админку сделаю" – проходите мимо.

Большим плюсом в Вашу сторону будет возможность на время проектов приезжать в офис в Москве.

Оплата за каждый добавленный объект – 50$

В очереди на добавление 10 объектов. Количество объектов периодически растет.

Заинтересованным скину пример рабочего объекта в личку.