Php-программист Magento

$1500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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На постоянную удаленную работу требуется php-программист с опытом работы c cms Magento, а также js, ajax.

Приветствуем ответственность и профессионализм, а также коммуникабельность и чувство юмора :)

PHPMagento
13 лет назад
serg_x
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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