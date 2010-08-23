Мы компания из 3х профессионалов которая занимается созданием игровых сервисов для социальных платформ. На данный момент мы ищем человека желающего примкнуть к нашей команде и вести наши проекты на долгосрочной основе. Требования: - PHP 5, OOP - MYSQL - ...
Требуется PHP программист. Жалательно Н. Новгород.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется прогаммист для постоянной удаленной работы в дизайн студии для работы над существующими проектами и создания новых скриптов.
Требования:
* Обязательный опыт разработок (смотрим портфолио)
* Отличные знания: PHP‚ MySQL‚ JavaScript‚ Ajax‚ HTML
* Знание системы webmoney и её сервисов (merchant‚ XML)
* Умение работать‚ оптимизировать базы данных‚ работа с высоконагруженными проектами
* Умение работать в команде и четко выполнять поставленные задачи в срок.
Обязанности:
* Программирование новых скриптов различной сложности
* Обновление и редактирование готовых скриптов
* Создание новых и поддержка существующих сайтов компании
В случае проживания в Нижнем Новгороде:
* Оформление по ТК
* Пятидневная рабочая неделя
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