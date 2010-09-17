Требуется PHP-разработчик, Project Manager

Требуется прогаммист для постоянной удаленной работы в дизайн студии для работы над существующими проектами и создания новых скриптов. Требования: * Обязательный опыт разработок (смотрим портфолио) * Отличные знания: PHP‚ MySQL‚ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
* Опыт применения структурных методик в дизайне, разработке, реализации и поддержки приложений.
* Опыт работы с системами с высоким веб трафиком, понимаение принципов работы систем интернет рекламы.
* Опыт работы с распределенными системами.
* Опыт системного администрирования Linux & Freebsd
* Опыт работы со следующими системами и языками : (в скобках важность скилла по 10бальной системе)
- C++ 7/10
- Среда Unix (linux или FreeBSD) 10/10
- Sockets (в среде unix) 7/10
- Assembly (в контексте среды unix и C++) 6/10
- Разработка баз данных 10/10
- Thread программирование (в контексте среды unix и C++) 9/10
* Опыт отладки программ с помощью core dump файлов сгенерированных unix. 7/10
* Знание и опыт работы с интернет приложениями. 10/10
* обязательны знания на высоком уровне :
PHP, HTML‚ CSS
shell script
mysql
XML,
AJAX,
библиотеки jQuery
* Высшее или средне специальное образование в области IT как програмист или системный администратор
с хорошими навыками програмирования.
* Опыт работы не менее 5 лет.
* Аналитические способности и умение оперативно решать текущие проблемы.
* Хорошие навыки вербальной и письменной коммуникации на английском языке.
* Умение правильно определять и выдерживать сроки разработки.
* Способность ведения нескольких проектов одновременно.
Рассмотрим кандидатов из других городов и регионов... Зарплата по итогам собеседования, тестового периода работы. Заплата формируется так: фиксированная часть + проценты от прибыли.
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