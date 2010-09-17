Требуется PHP-разработчик, Project Manager

* Опыт применения структурных методик в дизайне, разработке, реализации и поддержки приложений.

* Опыт работы с системами с высоким веб трафиком, понимаение принципов работы систем интернет рекламы.

* Опыт работы с распределенными системами.

* Опыт системного администрирования Linux & Freebsd

* Опыт работы со следующими системами и языками : (в скобках важность скилла по 10бальной системе)

- C++ 7/10

- Среда Unix (linux или FreeBSD) 10/10

- Sockets (в среде unix) 7/10

- Assembly (в контексте среды unix и C++) 6/10

- Разработка баз данных 10/10

- Thread программирование (в контексте среды unix и C++) 9/10

* Опыт отладки программ с помощью core dump файлов сгенерированных unix. 7/10

* Знание и опыт работы с интернет приложениями. 10/10

* обязательны знания на высоком уровне :

PHP, HTML‚ CSS

shell script

mysql

XML,

AJAX,

библиотеки jQuery

* Высшее или средне специальное образование в области IT как програмист или системный администратор

с хорошими навыками програмирования.

* Опыт работы не менее 5 лет.

* Аналитические способности и умение оперативно решать текущие проблемы.

* Хорошие навыки вербальной и письменной коммуникации на английском языке.

* Умение правильно определять и выдерживать сроки разработки.

* Способность ведения нескольких проектов одновременно.

Рассмотрим кандидатов из других городов и регионов... Зарплата по итогам собеседования, тестового периода работы. Заплата формируется так: фиксированная часть + проценты от прибыли.