Веб-программист на постоянную работу

* Опыт применения структурных методик в дизайне, разработке, реализации и поддержки приложений. * Опыт работы с системами с высоким веб трафиком, понимаение принципов работы систем интернет рекламы. * Опыт работы с ...
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Для работы над интернет-проектами требуется программист на постоянную работу в офис.
Требования:
- отличное знание всех технологий веб-программирования, умение работать с различными API и Framework
- способность быстро ориентироваться в чужом коде
- опыт работы над крупными интернет-проектами, а также над порталами со сложным функционалом
- знание современных технологий в реализации фронт-энда сайта (динамическое обновление, переписанные элементы управления, умение написать скрипт под ключ с нуля)
Условия:
- работа в офисе в Санкт-Петербурге в районе станции метро Садовая
- заработная плата от 40 000 в месяц по результатам собеседования
- первый месяц - удаленная работа без уменьшения заработной платы
Обязанности:
- доработка и улучшение функционала Интернет-портала www.ipetersburg.ru
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