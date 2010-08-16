Веб-программист на постоянную работу

Для работы над интернет-проектами требуется программист на постоянную работу в офис.

Требования:

- отличное знание всех технологий веб-программирования, умение работать с различными API и Framework

- способность быстро ориентироваться в чужом коде

- опыт работы над крупными интернет-проектами, а также над порталами со сложным функционалом

- знание современных технологий в реализации фронт-энда сайта (динамическое обновление, переписанные элементы управления, умение написать скрипт под ключ с нуля)

Условия:

- работа в офисе в Санкт-Петербурге в районе станции метро Садовая

- заработная плата от 40 000 в месяц по результатам собеседования

- первый месяц - удаленная работа без уменьшения заработной платы

Обязанности:

- доработка и улучшение функционала Интернет-портала www.ipetersburg.ru